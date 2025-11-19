Rencontre avec Agnès Michaux autour de son livre « Huysmans vivant » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Rencontre avec Agnès Michaux autour de son livre « Huysmans vivant » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mercredi 19 novembre 2025.

Huysmans. À lui seul, ce nom résume la fin, fascinante et riche, du 19e siècle. Car, dissimulé derrière le masque du petit fonctionnaire, Joris-Karl Huysmans a tout vu, tout vécu, tout raconté : le naturalisme, le décadentisme, le satanisme, le retour au catholicisme et, par-dessus tout, la passion dévorante et infinie de la littérature.

Il fut l’un des plus grands auteurs de son temps, révolutionna le roman, forgea une langue nouvelle et exerça une influence majeure sur des écrivains comme Oscar Wilde et Paul Valéry.

Mais la postérité s’avère parfois capricieuse, Huysmans reste méconnu. Qui sont vraiment l’homme et l’écrivain qui se cachent derrière les clichés, véhiculés au gré des années ?

C’est cet oubli qu’Agnès Michaux répare avec Huysmans vivant. Elle conjugue dans ces pages la rigueur documentaire à un souffle romanesque, dans la lignée du travail de Reiner Stach sur Kafka.

Rencontre proposée en partenariat avec la Maison de la Poésie dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres.

À lire – Agnès Michaux, Huysmans vivant, Le Cherche-midi, 2025.

La Bibliothèque historique accueille une rencontre avec Agnès Michaux, animée par François Angelier, autour de son livre Huysmans vivant, qui redonne souffle et actualité à l’écrivain majeur mais méconnu de la fin du 19e siècle.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

https://maisondelapoesieparis.com/programme/agnes-michaux-huysmans-vivant/ +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/