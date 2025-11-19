Rencontre avec… Akira Mizubayashi Place de l’Hôtel de ville Arudy

Rencontre avec… Akira Mizubayashi Place de l'Hôtel de ville Arudy mercredi 19 novembre 2025.

Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

2025-11-19

2025-11-19

Tokyo, décembre 1944. Embauché dans un centre de tri postal, Ren Mizuki y rencontre deux autres étudiants qui partagent sa passion pour la culture et l’art européens: Yuki, qui deviendra sa compagne, peintre elle aussi, et Bin, un violoniste promis à une carrière internationale, qui restera à jamais son frère d’élection. En 1945, Ren est appelé en Mandchourie dans l’enfer des combats. Défiguré, mutilé, il en rentre persuadé qu’il ne pourra plus jamais tenir un pinceau. L’amour de Yuki sera-t-il capable de renverser un destin? À travers une histoire particulièrement émouvante, Akira Mizubayashi continue d’explorer ses thèmes familiers le désastre des nationalismes fauteurs de guerre ; l’art, recours essentiel contre la folie des hommes. Rencontre organisée par la Curieuse librairie. .

Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

