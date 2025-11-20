RENCONTRE AVEC AKIRA MIZUBAYASHI Béziers

RENCONTRE AVEC AKIRA MIZUBAYASHI

La librairie accueille Akira Mizubayashi pour son roman La forêt de flammes et d’ombres , une histoire émouvante où l’art et l’amour défient les ravages de la guerre.

La librairie Clareton des Sources a le plaisir d’accueillir Akira Mizubayashi pour une rencontre autour de son nouveau roman La forêt de flammes et d’ombres (Gallimard).

Tokyo, décembre 1944 Ren Mizuki travaille dans un centre postal et y croise Yuki, future compagne et peintre, et Bin, violoniste promis à un destin international. Leur amitié scellée, la guerre bouleverse tout. Envoyé en Mandchourie, Ren en revient mutilé, persuadé de ne plus jamais peindre. Mais l’amour de Yuki pourra-t-il déjouer le sort ?

Avec ce récit profondément émouvant, Mizubayashi poursuit son exploration des ravages des nationalismes et rappelle combien l’art demeure un rempart essentiel face à la folie des hommes. .

21 Rue de la République Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 46 62

The bookshop welcomes Akira Mizubayashi for his novel The Forest of Flames and Shadows , a moving story where art and love defy the ravages of war.

In der Buchhandlung ist Akira Mizubayashi mit seinem Roman Der Wald aus Flammen und Schatten zu Gast, einer bewegenden Geschichte, in der Kunst und Liebe den Verwüstungen des Krieges trotzen.

La libreria accoglie Akira Mizubayashi per il suo romanzo La foresta delle fiamme e delle ombre , una storia commovente in cui l’arte e l’amore sfidano le devastazioni della guerra.

La librería recibe a Akira Mizubayashi por su novela El bosque de llamas y sombras , una conmovedora historia en la que el arte y el amor desafían los estragos de la guerra.

