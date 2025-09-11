Rencontre avec Akira Mizubayashi Station Ausone Bordeaux

Rencontre avec Akira Mizubayashi Jeudi 11 septembre, 18h00 Station Ausone

Début : 2025-09-11T18:00:00 – 2025-09-11T19:30:00

Fin : 2025-09-11T18:00:00 – 2025-09-11T19:30:00

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://urls.fr/rQt1VI

« En décembre 1944, Ren Mizuki souhaite devenir peintre. Embauché dans un centre de tri postal à Tokyo, il rencontre deux autres étudiants, Yuki, également peintre et qui devient sa compagne, ainsi que Bin, violoniste promis à une grande carrière. En 1945, Ren est envoyé au combat en Mandchourie. Défiguré et mutilé, il est persuadé qu’il ne pourra plus jamais tenir un pinceau. » ©Electre 2025

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Venez rencontrer Akira Mizubayashi à l’occasion de la sortie de son livre « La forêt de flammes et d’ombres » aux éditions Gallimard.