Rencontre avec Alain Chanudet, écrivain Médiathèque Argelès-Gazost

Rencontre avec Alain Chanudet, écrivain Médiathèque Argelès-Gazost samedi 25 octobre 2025.

Rencontre avec Alain Chanudet, écrivain

Médiathèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Auteur du livre Le banc de pierre .

.

Médiathèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59 bibliotheque@mairie-argeles-gazost.com

English :

Author of Le banc de pierre .

German :

Autorin des Buches Die Steinbank .

Italiano :

Autore del libro Le banc de pierre .

Espanol :

Autor del libro Le banc de pierre .

L’événement Rencontre avec Alain Chanudet, écrivain Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-10-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65