Rencontre avec Alain Chanudet, écrivain Médiathèque Argelès-Gazost

Rencontre avec Alain Chanudet, écrivain
Médiathèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-25 14:30:00
2025-10-25
Auteur du livre Le banc de pierre .
Médiathèque ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 10 59 bibliotheque@mairie-argeles-gazost.com
English :
Author of Le banc de pierre .
German :
Autorin des Buches Die Steinbank .
Italiano :
Autore del libro Le banc de pierre .
Espanol :
Autor del libro Le banc de pierre .
