Rencontre avec Alain Paraillous : conférence sur le « Chevalier de Saint-Georges » Vendredi 19 septembre, 17h00 Médiathèque d’Aiguillon Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Conférence de l’écrivain français Alain Paraillous sur le « Chevalier de Saint-Georges »

Médiathèque d’Aiguillon 68 rue Gambetta, 47190 Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 88 79 29 https://www.ville-aiguillon.fr/mediatheque/ La médiathèque sise dans le bâtiment traditionnellement appelé « Parlement » a été ouverte en Novembre 2001. Il s’agit en fait de l’ancienne sénéchaussée de la ville, le tribunal d’Aiguillon où l’on rendait la justice dès le XVIIème siècle.

Ce bâtiment est maintenant séparé en 3 niveaux :

Niveau 1 : Section adulte / internet bureautique

Niveau 2 : Section jeunesse

Niveau 3 : Section ados / BD / cinéma / musique

