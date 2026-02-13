Rencontre avec Albert Moukheiber, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Albert Moukheiber Mardi 10 mars, 18h00 Station Ausone Gironde
Entrée libre
Début : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T19:30:00+01:00
Docteur en neurosciences et psychologue clinicien, Albert Moukheiber a fait sa thèse sur l’anxiété. Dans son livre Neuromania : le vrai du faux sur notre cerveau, il livre une critique du développement personnel qui nous dit que nous sommes seuls responsables de notre bonheur. Est-il vrai que les troubles de santé mentale sont dus à un déséquilibre chimique de notre cerveau ? Le cerveau peut-il tout expliquer de nous ?
> dans le cadre de la Fabrique du citoyen #11, en partenariat avec la librairie Mollat et la Semaine du cerveau organisée par la Société des neurosciences.
