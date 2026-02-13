Rencontre avec Albert Moukheiber, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre avec Albert Moukheiber Mardi 10 mars, 18h00 Station Ausone Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T19:30:00+01:00

Docteur en neurosciences et psychologue clinicien, Albert Moukheiber a fait sa thèse sur l’anxiété. Dans son livre Neuromania : le vrai du faux sur notre cerveau, il livre une critique du développement personnel qui nous dit que nous sommes seuls responsables de notre bonheur. Est-il vrai que les troubles de santé mentale sont dus à un déséquilibre chimique de notre cerveau ? Le cerveau peut-il tout expliquer de nous ?

> dans le cadre de la Fabrique du citoyen #11, en partenariat avec la librairie Mollat et la Semaine du cerveau organisée par la Société des neurosciences.

Station Ausone 8 rue de la vieille tour 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000588769 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}, {« link »: « https://www.mollat.com/ »}, {« link »: « https://www.semaineducerveau.fr/ »}, {« link »: « https://www.neurosciences.asso.fr/ »}]

Autour de son livre Neuromania FABC11 santé mentale

Bojana Tatarska