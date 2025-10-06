Rencontre avec Alberto Berzosa, commissaire Montage parallèle Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux

Rencontre avec Alberto Berzosa, commissaire Montage parallèle Lundi 6 octobre, 18h00 Instituto Cervantes de Bordeaux Gironde

Entrée libre

Les films réalisés pendant les années de la fin du franquisme, de la transition et des premiers pas vers la démocratie contiennent les clés de compréhension de ce moment historique. Cependant, les processus culturels qui se sont ouverts à cette époque, du désenchantement à la Movida, les formes politiques qui ont émergé avec le changement de régime, comme le nouveau système électoral ou la division territoriale du pays, et les acteurs sociaux qui sont apparus à l’époque, comme le mouvement féministe ou l’environnementalisme, ont non seulement fait l’objet de débats et de révisions depuis lors, mais ont aussi systématiquement contribué au développement de la société espagnole telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Ce programme présente un aperçu général et, en même temps, partiel de la filmographie espagnole de la Transition dans une perspective élargie. D’une part, il s’agit d’élargir le corpus cinématographique au-delà des titres canoniques de la période qui, bien que toujours incontournables, établissent désormais un nouveau dialogue avec des films moins connus, issus des périphéries du cinéma commercial, et qui sont d’un grand intérêt pour la compréhension de la période. D’autre part, il s’agit d’ouvrir une brèche temporelle vers le présent, en intégrant des films qui traitent du cinéma et de l’histoire de l’Espagne pendant les années de transition, avec la distance et le regard critique que permet le passage des années. Le résultat est une sélection de films organisés autour de cinq axes thématiques qui, depuis la Transition, sont projetés sur le futur, interrogeant notre présent.

Les cinq axes thématiques s’articulent autour des titres suivants : « Les coutures de la guerre », « Révoltes sexuelles et de genre », « L’Espagne moderne », « La politique dans la rue », et « Cette terre est la mienne ». Les projections du cycle illustrent chacun d’entre eux, qui sont développés dans la publication qui accompagne ce cycle et dont parlera le commissaire Alberto Berzosa.

