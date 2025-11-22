Rencontre avec Alex Benvenuto / Festins niçois, une transmission culinaire secrète et familiale Bibliothèque Raoul Mille Nice

Rencontre avec Alex Benvenuto / Festins niçois, une transmission culinaire secrète et familiale Samedi 22 novembre, 13h00, 14h30 Bibliothèque Raoul Mille Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T13:00:00+01:00 – 2025-11-22T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-22T14:30:00+01:00 – 2025-11-22T15:00:00+01:00

Rencontre avec Alex Benvenuto, écrivain et historien, sur la cuisine niçoise.

La cuisine niçoise est avant tout une cuisine de transmission sociale. Nous raconterons comment les secrets de cuisine se transmettent pour conserver le plaisir de vivre ensemble.

Manifestation organisée dans le cadre du festival « À table ! Ripailles littéraires » : https://www.cinematheque-nice.com/cycle/a-table-ripailles-litteraires

Bibliothèque Raoul Mille 33, avenue Malaussena, 06000 Nice Nice 06000 Borriglione Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 13 54 29 https://bmvr.nice.fr/default/bibliotheque-raoul-mille.aspx?_lg=fr-FR [{« type »: « link », « value »: « https://bmvr.nice.fr/Default/doc/CALENDAR/9586/festins-nicois-une-transmission-culinaire-secrete-et-familiale »}] [{« link »: « https://www.cinematheque-nice.com/cycle/a-table-ripailles-litteraires »}] La bibliothèque porte le nom de Raoul Mille, disparu en 2012, il a lié son destin au livre et à la littérature,il a consacré toute sa vie à l’écriture et au partage avec les autres de sa passion des mots. Son abondante œuvre littéraire a été couronnée par de nombreux prix.

Rencontre avec Alex Benvenuto, écrivain et historien, sur la cuisine niçoise.

©clement roassal