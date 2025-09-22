Rencontre avec Alexis de Seze (H.97), Directeur Général du Paris FC HEC Alumni Paris

Rencontre avec Alexis de Seze (H.97), Directeur Général du Paris FC, à HEC Alumni

Rencontre animée par Ghassan Attié (H.07)

Au Siège de l’Association HEC,

9, avenue Franklin Roosevelt– 75008 Paris (4ème étage)

Diplômé de HEC en 1997 (majeure Entrepreneur), Alexis de Seze a eu un parcours atypique puisqu’il a notamment été entraineur d’équipes de football et agent de joueur par la suite. Après avoir exercé diverses fonctions au sein de ID Group (Oxybul, Jacadi), il a été nommé Directeur Général du Paris FC en Février 2025.

L’arrivée d’Alexis de Seze au Paris FC coincide avec une actualité extraordinairement riche pour ce club, incluant l’arrivée au capital d’Antoine Arnault, le déménagement du club vers le Stade Jean Bouin et bien sûr la montée en Ligue 1 à partir de cette saison, permettant ainsi la présence d’une deuxième équipe parisienne au sein de l’élite pour la première fois depuis 1990.

Nous évoquerons ces sujets et bien d’autres au cours de cette rencontre et vous attendons nombreux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-22T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-22T10:00:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris