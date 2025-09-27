Rencontre avec Alissa Wenz Médiathèque Plouër-sur-Rance

Rencontre avec Alissa Wenz

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Rencontre avec Alissa Wenz pour son dernier livre « Le Désir dans la cage »

Suivi d’une séance de dédicaces en partenariat avec la Librairie Le Grenier.

Le roman de Mel Bonis, compositrice post-romantique méconnue entre obéissance et passion. .

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

