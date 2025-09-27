Rencontre avec Alissa Wenz Médiathèque Plouër-sur-Rance
Rencontre avec Alissa Wenz
Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Rencontre avec Alissa Wenz pour son dernier livre « Le Désir dans la cage »
Suivi d’une séance de dédicaces en partenariat avec la Librairie Le Grenier.
Le roman de Mel Bonis, compositrice post-romantique méconnue entre obéissance et passion. .
Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
