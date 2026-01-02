Rencontre avec Ambre Chalumeau Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Ambre Chalumeau

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

2026-02-06

Des succès planétaires et des phénomènes de société, des textes courts et de très longs, des essais qui aident à comprendre le réel ou des romans d’évasion. Des livres qui font du bien pendant quelques heures ou qui changent une vie à jamais. Dans ce recueil, on écoute des vinyles avec Nick Hornby et on fait la fête avec F. Scott Fitzgerald. On parle d’amour toxique dans Belle du Seigneur et de l’amour le plus pur dans L’Année de la pensée magique. On tombe amoureux avec Sally Rooney et James Baldwin. On explore le passé avec Les Rois maudits ou Maryse Condé, John Steinbeck et Edith Wharton. On se perd dans les mystères de L’Ombre du vent et de Fahrenheit 451 et on explose de rire avec le cinéaste John Waters. On plonge dans les yeux d’Hervé Guibert, on retourne en enfance avec Romain Gary et Dorothy Allison. On s’émerveille des tourbillons de style de Tom Wolfe et du style épuré d’Annie Ernaux. On grandit avec Françoise Sagan, on sauve le monde avec Virginie Despentes.

Un shot de culture générale et une déclaration d’amour aux livres !

Liste de lecture éd. L’Iconoclaste

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

