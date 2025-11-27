Rencontre avec Amélie Petit, co-fondatrice de la maison d’édition Premier Parallèle Médiathèque de la Canopée Paris

Fondée en 2015, Premier Parallèle publie une dizaine de livres par an : essais, sciences humaines, récits, incluant un certain nombre de traductions d’intellectuels étrangers. Des essais de sciences humaines qui ne traitent pas d’actualité, mais s’en inquiètent ; des textes résolument littéraires, mais qui n’empiètent pas sur le territoire de la fiction ; et enfin des livres qui proposent de s’intéresser à la vie des choses, d’arpenter la trame matérielle du monde.

Les dix ans de la maison sont l’occasion de raconter la manière dont on pense un catalogue, et une collection en particulier – et d’éclairer, plus généralement, la fabrique du livre.

Le samedi 7 février 2026, de 15h à 17h

Gratuit, tout public, inscription conseillée

Le Festival La Voix des Indés Accorder une place à part en bibliothèque, afin d’y laisser s’exprimer la voix singulière de l’édition indépendante, telle est l’ambition de ce festival.

En valorisant sa foisonnante production, le pluralisme et la diversité du paysage éditorial qu’elle incarne, La Voix des indés revient pour une deuxième édition, du 15 janvier au 21 février 2026. Et cette année, de nouvelles bibliothèques rejoignent l’aventure ! Associant des librairies, laissant carte blanche à des maisons d’édition choisies avec soin, La Voix des indés propose des rencontres et des ateliers pour tous les publics afin de mettre en lumière un travail précieux, novateur et qui prône la différence dans un milieu éditorial de plus en plus concentré. Plus d’infos ici

Dans le cadre du festival La Voix des Indés, la médiathèque de la Canopée vous invite à une rencontre avec l’éditrice Amélie Petit !

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee