Rencontre avec Andreï Kourkov à l’occasion du Festival du livre de Paris Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Le célèbre écrivain

ukrainien présentera son nouveau roman, Les bains de Kiev, une enquête

historique haletante au cœur de Kiev politiquement agitée au printemps 1919.

Une fiction qui fait aussi écho à son témoignage essentiel, Notre guerre

quotidienne, deuxième tome de son Journal d’une invasion, qui

raconte l’invasion russe en cours et sur lequel il reviendra également.

Cette soirée sera suivie d’une séance de signature, grâce à la présence de la librairie L’Attrape-Cœurs (42 avenue Junot, Paris 18e).

À propos d’Andreï Kourkov :

Andreï Kourkov, né en 1961 dans la région de Leningrad, est un écrivain ukrainien d’expression russe. Après le succès planétaire du Pingouin (1996), traduit en 43 langues, il a publié de nombreux romans, qui se caractérisent par son regard acéré et ironique sur la vie dans les sociétés postsoviétiques. Il est également l’auteur de scénarios et d’un essai sur la révolution ukrainienne de 2013, Journal de Maïdan (2014). Son roman Les Abeilles grises a reçu le prix Médicis étranger en 2022. Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, Andreï Kourkov a publié de nombreux récits sur la guerre dans la presse internationale, et a voyagé dans le monde entier pour alerter sur le péril dans lequel se trouve l’Ukraine. Il est devenu une voix cruciale pour le peuple ukrainien. Son Journal d’une invasion (volume 1) a paru chez Noir sur Blanc en 2023 et Notre guerre quotidienne (volume 2) en février 2025. Son nouveau roman, Les bains de Kiev, est paru aux éditions Liana Lévy.

À propos de Les bains de Kiev :

Ironique et à tiroirs, on lit ce Kourkov du passé en songeant au présent, tandis que l’Ukraine, à nouveau, lutte pour sa survie. L’Obs,

Les couleurs d’une fresque sociale en temps de guerre. Le Figaro littéraire,

Un jour, Kiev se souviendra peut-être qu’un écrivain l’a tant aimée qu’il lui a consacré une fresque romancée singulièrement attachée au début du XXe siècle, au point de bascule, quand tout a commencé, quand les soviets ont pris le pouvoir. Le Monde,

À propos de Notre guerre quotidienne :

Un récit où la vie le dispute à la mort, où l’émotion, la tristesse, la joie affleurent au détour d’une phrase. Une œuvre littéraire autant qu’un acte de résistance. Alexandra Schwartzbrod, Libération,

Un journal de bord passionnant, qui prolonge son magnifique Journal d’une invasion. C’est l’une des voix les plus acérées d’Ukraine et l’un de ses meilleurs écrivains de langue russe. Laure Mandeville, Le Figaro,

Lors cette soirée, Andreï Kourkov viendra dialoguer autour de son roman Les bains de Kiev (éditions Liana Levi) et de Notre guerre quotidienne (éditions Noir sur blanc / Libretto).

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation en ligne : billetweb.fr/pro/bibrobertsabatier

À partir de l’ouverture des inscriptions par le Festival du livre de Paris (mars 2026)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Robert Sabatier et trouvez le meilleur itinéraire

