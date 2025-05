Rencontre avec Angelin Preljocaj – Collège Mignet Aix-en-Provence, 18 juin 2025 18:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Angelin Preljocaj Mercredi 18 juin 2025 à 18h. Collège Mignet 41 rue Cardinale Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Angelin Preljocaj, chorégraphe, et Bruno Ely, conservateur et directeur du musée Granet, échangent autour de Paul Cezanne. Le lieu choisi pour cet échange, le collège Mignet (ancien collège Bourbon) a été fréquenté par Cezanne au XIXe siècle.

Collège Mignet 41 rue Cardinale

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Choreographer Angelin Preljocaj and Bruno Ely, curator and director of the Musée Granet, discuss Paul Cezanne. The venue chosen for this exchange, the Collège Mignet (formerly the Collège Bourbon), was frequented by Cezanne in the 19th century.

German :

Angelin Preljocaj, Choreograf, und Bruno Ely, Konservator und Direktor des Musée Granet, tauschen sich über Paul Cezanne aus. Der für diesen Austausch gewählte Ort, das Collège Mignet (ehemaliges Collège Bourbon), wurde von Cezanne im 19. Jahrhundert besucht.

Italiano :

Il coreografo Angelin Preljocaj e Bruno Ely, curatore e direttore del Musée Granet, discutono dell’opera di Paul Cezanne. Il luogo scelto per questo scambio, il Collège Mignet (ex Collège Bourbon), fu frequentato da Cezanne nel XIX secolo.

Espanol :

El coreógrafo Angelin Preljocaj y Bruno Ely, conservador y director del museo Granet, conversan sobre la obra de Paul Cezanne. El lugar elegido para este intercambio, el Collège Mignet (antiguo Collège Bourbon), fue frecuentado por Cezanne en el siglo XIX.

