Rencontre avec Anne Berest autour de Finistère, son dernier roman Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Les bibliothèques du 10e ont le plaisir d’accueillir Anne Berest, l’autrice de Finistère aux Editions Albin Michel.

Anne Berest s’est d’abord fait connaître du grand public en 2018 avec Gabriële qu’elle cosigna avec sa soeur Claire Berest : un portrait magnifique de Gabriële Picabia, leur arrière grand-mère, épouse du peintre éponyme et muse de Marcel Duchamp.

Puis en 2021, vint le grand succès critique et public avec La carte postale , prix Renaudot des Lycéens. Ce roman-enquête, à partir d’une simple carte postale et avec l’aide d’un détective privé et d’un criminologue, part à la recherche de ses aïeux maternels morts à Auschwitz en 1942, partis de Russie et arrivés en 1929 à Paris.

Avec Finistère, Anne Berest plonge cette fois-ci du côté de la mémoire paternelle en continuant à tisser les liens entre histoire intime et les grands moments de notre Histoire nationale : de la naissance du syndicalisme agricole à Mai 68, en passant par les deux guerres mondiales, l’autrice nous livre une mémoire à la fois bretonne et parisienne ; il est question d’ascension sociale, de révoltes et de transmission familiale. Avec au centre, cette figure paternelle aujourd’hui décédée, qui livrera peu à peu ses secrets.

En partenariat avec la librairie La plume vagabonde

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Discoth%C3%A8que-Claire-Bret%C3%A9cher/100071518481156/# https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Discoth%C3%A8que-Claire-Bret%C3%A9cher/100071518481156/#