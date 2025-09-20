Rencontre avec Anne Berest Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

JEP Journées du Patrimoine en campagne avec Anne Berest. A partir de « Finistère », son dernier roman, Anne Berest revient sur le patrimoine breton et la création des premières coopératives agricoles. .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40

