Rencontre avec Anne Berest Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon samedi 20 septembre 2025.
Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-09-20 18:30:00
JEP Journées du Patrimoine en campagne avec Anne Berest. A partir de « Finistère », son dernier roman, Anne Berest revient sur le patrimoine breton et la création des premières coopératives agricoles. .
Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40
