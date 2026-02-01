Rencontre avec Anne-Fleur Multon La figure de la sorcière dans la littérature Café associatif Le Passage Pont-Croix

Rencontre avec Anne-Fleur Multon La figure de la sorcière dans la littérature

Café associatif Le Passage 6 rue des Boucheries Pont-Croix Finistère

Anne-Fleur Multon, autrice française féministe, signe des romans engagés où brillent des personnages solidaires et émancipés, de la série Allô Sorcières aux récits intimes comme Les Nuits bleues. Son écriture moderne et poétique puise aussi dans son attachement à la Bretagne, souvent en filigrane de ses histoires.

À 18 h, au café associatif Le Passage, Anne-Fleur Multon parlera de la figure de la sorcière dans la littérature, symbole fort traversant les récits jeunesse et contemporains.

Vers 19 h 30, aura lieu un temps de dédicace, en partenariat avec la librairie La Pluie d’été, suivi d’un repas partagé, moment convivial propice aux échanges informels entre professionnels.

Les rencontres sont gratuites. La réservation est conseillée mais non obligatoire. .

