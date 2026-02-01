Rencontre avec Anne-Fleur Multon L’écriture militante en jeunesse Pont-Croix

Rencontre avec Anne-Fleur Multon L’écriture militante en jeunesse

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix

2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Anne-Fleur Multon, autrice française féministe, signe des romans engagés où brillent des personnages solidaires et émancipés, de la série Allô Sorcières aux récits intimes comme Les Nuits bleues. Son écriture moderne et poétique puise aussi dans son attachement à la Bretagne, souvent en filigrane de ses histoires.

À 15 h, à la médiathèque, Anne-Fleur Multon abordera l’écriture militante en jeunesse. Elle nous parlera de son travail d’autrice et de son engagement, en lien direct avec les préoccupations des bibliothécaires et des professionnels de la jeunesse.

La réservation est conseillée mais non obligatoire.

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790

