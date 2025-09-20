Rencontre avec Anne Michaud, Restauratrice de tableaux Musée du Mont-de-Piété Bergues

Rencontre avec Anne Michaud, Restauratrice de tableaux Musée du Mont-de-Piété Bergues samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec Anne Michaud, Restauratrice de tableaux Samedi 20 septembre, 14h00 Musée du Mont-de-Piété Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Titulaire d’un master en conservation-restauration des biens culturels, Anne Michaud possède une habilitation pour travailler pour les musées bénéficiant de l’appellation Musée de France. En qualité de profession libérale, elle exerce aussi sa profession auprès de collectionneurs, de marchands et de maisons de ventes.

Musée du Mont-de-Piété 1 Rue du Mont de Piete, 59380 Bergues, France Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33328200856 https://bergues-musee.fr Joyaux de l’art baroque flamand, le Mont-de-piété de Bergues a été édifié, entre 1629 et 1633, d’après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher (1560 – 1634).

Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierre, parcouru de fenêtres surmontées d’arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés.

Journées européennes du patrimoine 2025

Droits réservés