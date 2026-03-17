Rencontre avec Anthony Passeron

Vendredi 3 avril 2026 de 18h à 19h. Place de l’Hôtel de Ville Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Rencontre exceptionnelle avec le romancier Anthony Passeron à la bibliothèque de Bouc Bel Air

En partenariat avec l’association Les Mots se livrent , la bibliothèque a le grand plaisir d’accueillir le romancier Anthony Passeron pour une rencontre exceptionnelle !



Ce moment d’échanges autour des œuvres de l’auteur sera animé par l’équipe de la bibliothèque. La soirée se poursuivra avec une séance de dédicaces animée par la librairie L’Aventure créative autour d’un apéritif convivial.



Présentation de l’auteur

Après une enfance dans l’arrière-pays niçois, Anthony Passeron est devenu professeur de lettres, d’histoire et de géographie en lycée professionnel.

Son premier livre, Les Enfants endormis , paru en 2022 aux éditions Globe, a reçu le Prix Wepler et a été traduit dans une quinzaine de langues.

Son deuxième roman, Jacky , paru à la rentrée 2025 aux éditions Grasset, continue de croiser histoire familiale et enquête sociologique, confirmant Anthony Passeron comme l’un des auteurs les plus sincères et singuliers du paysage littéraire actuel. .

Place de l’Hôtel de Ville Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 94 93 79 bibliotheque@boucbelair.fr

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English :

Special meeting with novelist Anthony Passeron at the Bouc Bel Air library

L’événement Rencontre avec Anthony Passeron Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2026-03-17 par Provence Tourisme