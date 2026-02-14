Rencontre avec Antoine Bristielle, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Antoine Bristielle Jeudi 26 mars, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Début : 2026-03-26T18:00:00+01:00 – 2026-03-26T19:15:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre organisée en partenariat avec Sciences Po Forum

Ce livre part d’un constat simple : la peur est devenue un état individuel et collectif ordinaire. Interrogés sur le sentiment qui correspond spontanément le mieux à leur état d’esprit actuel, 40% des Français citent la peur, bien avant la sérénité (34%), l’espoir (21%) et la colère (5%).

À partir de données inédites spécialement recueillies pour cet ouvrage, le politiste Antoine Bristielle identifie des profils types pour comprendre la polarisation affective de notre société. La peur n’est pas seulement une émotion individuelle isolée, elle est aussi une force collective.

Le chercheur démontre alors comment les entrepreneurs de la peur– des médias aux politiques – cultivent une stratégie émotionnelle pour favoriser une étincelle qui embrase tout : la colère.

Dans un climat social agité (mouvement « Bloquons-tout »), face aux errements gouvernementaux et à une actualité internationale anxiogène (Ukraine, Proche-Orient, États-Unis, Russie…), ce livre propose des solutions pour restaurer la lisibilité de l’action publique et responsabiliser les producteurs de récits : autant de pistes à explorer pour éviter que la démocratie ne sombre dans la fracture et la violence.

Antoine Bristielle est docteur en science politique, spécialiste de l’opinion publique. Il dirige l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean-Jaurès et accompagne les acteurs institutionnels et économiques dans leur compréhension des évolutions de la société. Il a notamment publié Voyage en terres complotistes et Qui fait l’opinion ? (Fayard, 2022 et 2024).

Venez découvrir Les entrepreneurs de la peur : Quand les émotions nous gouvernent de Antoine Bristielle publié aux éditions JC Lattès

Photographie : © Renaud Khanh

