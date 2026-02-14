Rencontre avec Antoine Compagnon, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Antoine Compagnon, Station Ausone, Bordeaux vendredi 27 février 2026.
Rencontre avec Antoine Compagnon Vendredi 27 février, 18h00 Station Ausone Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:30:00+01:00
Fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00 – 2026-02-27T19:30:00+01:00
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://urls.fr/dSWsPy
« L’année 1966, sommet des Trente Glorieuses, constitue selon l’auteur un tournant autant démographique que politique, économique, social et culturel. Il dresse un portrait de cette année-charnière et évoque la Nouvelle Vague, Georges Perec, le structuralisme et Roland Barthes, Michel Foucault, le briquet jetable, la microcassette Philips, Marguerite Duras, André Malraux, ou La Grande Vadrouille. » ©Electre
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/dSWsPy »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «
« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]
Venez rencontrer Antoine Compagnon à l’occasion de la parution de son ouvrage » 1966, année mirifique » aux éditions Gallimard