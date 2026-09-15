Rencontre avec Arièle Bonzon Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Rencontre avec Arièle Bonzon

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:45:00

fin : 2026-09-30 20:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Lors de cette rencontre, Arièle Bonzon reviendra sur ses études d’art et énumérera ses travaux entrepris durant sa carrière de photographe, de 1980 à 2026 puis vous parlera de sa série {intérieur} commencé en 2015 et poursuivie jusqu’à l’exposition présente actuellement au musée.

Actuellement, elle se consacre en parallèle à plusieurs projets personnels. Elle collabore et enseigne dans le domaine du spectacle vivant et prépare un livre « Infinitif » prévue pour début 2027. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98

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English : Rencontre avec Arièle Bonzon

L’événement Rencontre avec Arièle Bonzon Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)