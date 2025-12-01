Dans ce nouvel essai habité par l’urgence des temps, Cyberpunk. Le nouveau système totalitaire (Seuil, 2025), Asma Mhalla propose de rendre compte de la vitesse de transformation du monde. Cet ouvrage, avec le souci de clarifier et d’alerter, rappelle aussi que des possibilités de résistance existent si nous acceptons de changer nos habitudes de pensée. Asma Mhalla est politologue et essayiste. Elle est notamment l’autrice de Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats.

En ce début de XXIe siècle, l’alliance chaotique de Donald Trump et d’Elon Musk a fait surgir une créature technopolitique à deux têtes : l’un orchestre le show, l’autre code le système. « Ce n’est pas une crise de la démocratie mais la bascule vers un nouveau régime » affirme Asma Mhalla. Quelque chose est à l’œuvre. À l’ombre d’idéologues néo-réactionnaires et de gourous de la Silicon Valley, s’installe une nouvelle architecture du pouvoir post-orwellienne, fluide, irrésistible, redoutable.

Dans le monde qui vient vous ne serez pas seulement « augmentés », vous serez « programmés ». Depuis le laboratoire américain où s’écrit la matrice du futur, cet essai décrypte l’irruption d’un pouvoir inédit : le pouvoir cognitif. Un programme qui reconfigure nos démocraties, nos corps, nos esprits, à l’échelle planétaire. Infiltré dans l’intime des masses, il capte l’attention, formate les perceptions, modélise les désirs, transforme nos récits.

Le futur est déjà là. La dystopie cyberpunk n’est plus une fiction, c’est notre réalité. Le compte à rebours est lancé. Comprendrons-nous à temps ce qui se joue ?

Le cyberpunk (association des mots cybernétique et punk) est un genre de la science-fiction très apparenté à la dystopie et à la hard science-fiction. Il met souvent en scène un futur proche, avec une société technologiquement avancée, notamment dans les technologies de l’information et la cybernétique.

Avec son nouveau livre Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, l’essayiste et géopolitologue Asma Mhalla questionne la transformation du pouvoir à l’ère numérique. Que devient la démocratie quand les géants technologiques imposent leur vision du monde, quand les algorithmes orientent nos choix et nos comportements ?

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

