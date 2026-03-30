Rencontre avec Assya, nageuse paralympique

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Assya Maurin-Espiau vient vous raconter son aventure aux Jeux Paralympiques et vous partager le quotidien d’une athlète.

Tout public

Gratuit.

Dans le cadres de la Micro-Folie Le sport, tout un art

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Remontez le temps à la découverte des sports et des mouvements du corps humain. Du pugilat au skate, de l’Antiquité à la Coupe du Monde de foot, en passant par les JO cette exposition vous livre les secrets du sport à travers peinture, sculpture, vidéos ou objets.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans) sautez dans des tableaux, glissez dans des univers, courez dans des sites patrimoniaux et naturels… sans transpirer, mais avec tout autant d’émotions. .

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Rencontre avec Assya, nageuse paralympique

L’événement Rencontre avec Assya, nageuse paralympique Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme