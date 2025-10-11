Rencontre avec Aude Danton Médiathèque Saint-Jean-d’Angély

Rencontre avec Aude Danton Médiathèque Saint-Jean-d’Angély samedi 11 octobre 2025.

Rencontre avec Aude Danton

Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Enseignante et nageuse passionnée, Aude racontera son parcours face au cancer du sein et à la leucémie. Elle lira en avant-première des extraits de son livre La chambre océan, accompagnée de deux comédiens.

.

Médiathèque Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

English :

false

German :

Aude, eine Lehrerin und leidenschaftliche Schwimmerin, wird über ihren Umgang mit Brustkrebs und Leukämie berichten. Sie wird in einer Vorpremiere Auszüge aus ihrem Buch La chambre océan lesen, begleitet von zwei Schauspielern.

Italiano :

Insegnante e appassionata di nuoto, Aude parlerà del suo viaggio attraverso il cancro al seno e la leucemia. Leggerà in anteprima alcuni estratti del suo libro La chambre océan, accompagnata da due attori.

Espanol :

Profesora y nadadora empedernida, Aude hablará de su viaje a través del cáncer de mama y la leucemia. Leerá extractos de su libro La chambre océan, acompañada por dos actores.

L’événement Rencontre avec Aude Danton Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-01 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme