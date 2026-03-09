Rencontre avec Audrey Demarre Argentan

Rencontre avec Audrey Demarre Argentan samedi 4 avril 2026.

Rencontre avec Audrey Demarre

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04

2026-04-04

Temps d’échange avec Audrey Demarre ,éditrice et brodeuse. Venez découvrir son premier ouvrage sur l’art de la broderie suivi d’une séance de dédicaces.   .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50  adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

