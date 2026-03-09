Rencontre avec Audrey Demarre Argentan
Rencontre avec Audrey Demarre Argentan samedi 4 avril 2026.
Rencontre avec Audrey Demarre
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Temps d’échange avec Audrey Demarre ,éditrice et brodeuse. Venez découvrir son premier ouvrage sur l’art de la broderie suivi d’une séance de dédicaces. .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec Audrey Demarre
L’événement Rencontre avec Audrey Demarre Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom