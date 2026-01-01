Rencontre avec Aurélien Laparro

75 Rue du Maréchal Joffre Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Rencontre avec Aurélien Laparro, autour de son livre Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes aux éditions Hemisphères.

Rencontre avec Aurélien Laparro, autour de son livre Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes aux éditions Hemisphères.

.

75 Rue du Maréchal Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with Aurélien Laparro, about his book Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes ( When MPs didn’t vote themselves ) published by Hemisphères.

L’événement Rencontre avec Aurélien Laparro Cahors a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Cahors Vallée du Lot