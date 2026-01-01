Rencontre avec Aurélien Laparro Cahors
Rencontre avec Aurélien Laparro Cahors jeudi 22 janvier 2026.
Rencontre avec Aurélien Laparro
75 Rue du Maréchal Joffre Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Rencontre avec Aurélien Laparro, autour de son livre Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes aux éditions Hemisphères.
Rencontre avec Aurélien Laparro, autour de son livre Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes aux éditions Hemisphères.
.
75 Rue du Maréchal Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting with Aurélien Laparro, about his book Quand les députés ne votaient pas eux-mêmes ( When MPs didn’t vote themselves ) published by Hemisphères.
L’événement Rencontre avec Aurélien Laparro Cahors a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Cahors Vallée du Lot