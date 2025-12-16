Rencontre avec Aurore Évain à la bibliothèque théâtrale de l’ADEC Bibliothèque théâtrale de l’ADEC Rennes Vendredi 16 janvier 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

Aurore Évain est autrice, comédienne et chercheuse. Découvrez ses recherches et ses créations consacrées aux rapports femmes-hommes dans les arts du spectacle et à la mise en valeur du matrimoine.

La bibliothèque de l’ADEC – 16 rue Papu à Rennes – accueille une rencontre avec Aurore Evain

Directrice artistique de la compagnie La Subversive et du collectif ARTLife, Aurore Évain est metteuse en scène, autrice, comédienne et chercheuse. Nous vous invitons à découvrir ses recherches et ses créations consacrées depuis plus de vingt ans aux rapports femmes-hommes et à la question du genre dans les arts du spectacle, notamment par la mise en valeur du matrimoine et des créatrices passées. Rendez-vous avec Catherine Bernard, Madame Ulrich, Marie de France, Mary Sydney et… Shakespeare !

* Tarif : Gratuit

* Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T20:00:00.000+01:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

Bibliothèque théâtrale de l’ADEC 16 rue Papu, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



