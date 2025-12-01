Rencontre avec Azilys Tanneau Bistrot Le 40 Valréas

Rencontre avec Azilys Tanneau

Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18 21:30:00

2025-12-18

Ne manquez pas la venue d’Azilys Tanneau, une jeune autrice incontournable du théâtre d’aujourd’hui.

Lecture ouverte d’extraits de ses textes en cours d’écriture pendant sa résidence.

Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 02 38 contact@cddv-vaucluse.com

English :

Don’t miss Azilys Tanneau, one of today’s leading young playwrights.

Open reading of excerpts from texts she is writing during her residency.

German :

Verpassen Sie nicht den Auftritt von Azilys Tanneau, einer jungen Autorin, die aus dem heutigen Theater nicht mehr wegzudenken ist.

Offene Lesung von Auszügen aus ihren Texten, die während ihrer Residenz geschrieben werden.

Italiano :

Non perdetevi Azilys Tanneau, una delle più importanti giovani drammaturghe di oggi.

Verranno letti alcuni estratti delle opere che sta scrivendo durante la sua residenza.

Espanol :

No se pierda a Azilys Tanneau, una de las dramaturgas jóvenes más destacadas de la actualidad.

Habrá una lectura abierta de extractos de las obras que está escribiendo durante su residencia.

