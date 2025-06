Rencontre avec Barbara Constantine Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron 27 juin 2025 18:00

Charente-Maritime

Rencontre avec Barbara Constantine Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

La médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron vous propose une rencontre littéraire avec Barbara Constantine le vendredi 27 juin à 18h.

.

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

English : Meeting with Barbara Constantine

The Saint-Pierre d’Oléron media library invites you to a literary encounter with Barbara Constantine on Friday June 27 at 6pm.

German : Treffen mit Barbara Constantine

Die Mediathek von Saint-Pierre d’Oléron bietet Ihnen am Freitag, den 27. Juni um 18 Uhr eine literarische Begegnung mit Barbara Constantine.

Italiano :

La mediateca di Saint-Pierre d’Oléron ospita un incontro letterario con Barbara Constantine venerdì 27 giugno alle 18.00.

Espanol : Reunión con Barbara Constantine

La mediateca de Saint-Pierre d’Oléron organiza un encuentro literario con Barbara Constantine el viernes 27 de junio a las 18.00 horas.

L’événement Rencontre avec Barbara Constantine Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes