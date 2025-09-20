Rencontre avec Barbara Kairos & atelier de sérigraphie minérale FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême Angoulême

Rencontre avec Barbara Kairos & atelier de sérigraphie minérale Samedi 20 septembre, 16h00 FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême Charente

Gratuit. Réservation obligatoire.

Plongez les main dans la terre et l’eau rouge dormante des rivières !

Après s’être formée au Bogolan, une technique de teinture millénaire originaire du Mali, Barbara Kairos vous invite à œuvrer avec une terre vivante et chargée de fer. Un atelier-expérience où chimie et magie se conjuguent pour teinter une multitude de motifs aux multiples couleurs.

Cet atelier inter-générationnel s’inscrit en lien avec l’exposition « Eaux souterraines, récits en confluences » à découvrir au Frac dans le cadre de la saison Brésil-France.

Overt à toutes et tous.

Adultes & enfants accompagnés à partir de 4 ans

Visite de l’exposition avec médiation de 14h à 18h.

FRAC Poitou-Charentes – site d'Angoulême 63 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 L'Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine 0545928701 https://www.fracpoitoucharentes.com Parking gratuit.

© Barbara Kairos