Rencontre avec Basil GAUTHIER Café Librairie Les Métamorphoses Douarnenez samedi 17 janvier 2026.
Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez Finistère
Début : 2026-01-17 11:00:00
fin : 2026-01-17 13:00:00
2026-01-17
Basil Gauthier et quatre de ses albums pour une rencontre dédicace.
Aussi discrète qu’elle est engagée, Basil est à l’origine de plusieurs projets de bandes-dessinées et de fanzines suivant une ligne directrice commune: celle de l’engagement éthique.
Formats auto-édités ou publiés au sein de maisons d’éditions connues (Delcourt) mais aussi plus alternatives (Misma), elle touche à tout et séduit un public soucieux de l’autre. .
Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 30 14 02 49
