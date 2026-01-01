Rencontre avec Basil GAUTHIER Café Librairie Les Métamorphoses Douarnenez

Rencontre avec Basil GAUTHIER

Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez Finistère

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 13:00:00

2026-01-17

Basil Gauthier et quatre de ses albums pour une rencontre dédicace.

Aussi discrète qu’elle est engagée, Basil est à l’origine de plusieurs projets de bandes-dessinées et de fanzines suivant une ligne directrice commune: celle de l’engagement éthique.

Formats auto-édités ou publiés au sein de maisons d’éditions connues (Delcourt) mais aussi plus alternatives (Misma), elle touche à tout et séduit un public soucieux de l’autre. .

Café Librairie Les Métamorphoses 17 rue Voltaire Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 30 14 02 49

