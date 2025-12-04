u long d’un périple qui nous mène du très populaire quartier Cayenne à

Saint-Ouen jusqu’aux paysages de la vallée de la Maurienne, des archives

du lycée Jules-Ferry à celles des boucheries aryanisées durant

l’Occupation, en passant par les tristement célèbres « fichiers juifs »

de la police de Vichy, Estelle apparaît, fugace et vivante.

Raconter

la vie d’Estelle sans la réduire injustement à sa mort, avec les outils

des sciences sociales et une empathie maîtrisée pour l’objet de sa

recherche, tel est le défi relevé par l’auteur.

Entretien avec Bastien François autour de cette enquête passionnante.

Le 28 octobre 1943, Estelle Moufflarge est déportée vers le camp d’Auschwitz-Birkenau. Elle n’en reviendra pas. Des décennies plus tard, Bastien François découvre que cette adolescente habitait à quelques immeubles de chez lui, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. C’est le point de départ d’une minutieuse et passionnante enquête

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

bibliotheque Jacqueline de romilly 16 avenue de la porte montmartre 75018 Paris

https://imagesenbibliotheques.fr/#mdd +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr