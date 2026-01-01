Rencontre avec Belinda Cannone Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Belinda Cannone

Dans le cadre de la collection Ma nuit au musée, qui invite des auteurs à passer une nuit dans un lieu emblématique pour en explorer ses secrets, Belinda Cannone interroge ses origines méditerranéennes au Mucem, musée emblématique de Marseille. Entre Sicile, Corse, Tunisie et Marseille, elle mêle souvenirs familiaux, silence des fantômes et mélancolie, pour une quête intime et poétique. Belinda Cannone, romancière et essayiste, nous plonge dans cette exploration où la mer devient à la fois mémoire et identité.

Venir d’une mer éd. Stock. Collection Ma nuit au musée

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

