Rencontre avec Benjamin Dierstein Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Benjamin Dierstein

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Benjamin Dierstein est de retour en librairie avec une nouvelle trilogie, dont les deux premiers volumes sont parus chez Flammarion Bleus, blancs, rouges et L’étendard sanglant est levé (le troisième tome, 14 juillet, sortira début janvier 2026 et couvrira la période de juillet 1982 à l’été 1984).

Trois pavés de 800-900 pages chacun, foisonnant d’une multitude de personnages principaux ou secondaires, qui racontent la France de Valéry Giscard d’Estaing et de François Mitterrand, à travers l’histoire de deux jeunes flics tout juste sortis de l’école de police, Marco Paolini et Jacquie Lienard. Le premier entre à l’Antigang et la seconde intègre les RG. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

