Rencontre avec Benjamin Flao Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Benjamin Flao Librairie Mosaïque Die samedi 20 septembre 2025.

Rencontre avec Benjamin Flao

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Nous l’attendions avec impatience, le second volet de l’âge d’eau de Benjamin Flao est arrivé !

Et pour fêter ça, Benjamin nous rendra visite une bonne partie de l’après midi du samedi 20/09 pour partager un moment d’échange et de dédicaces.

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

We?ve been waiting for it with bated breath: the second part of Benjamin Flao?s Water Age is here!

And to celebrate, Benjamin will be visiting us for a good part of the afternoon of Saturday 20/09 to share a moment of exchange and signing sessions.

German :

Wir haben ihn mit Ungeduld erwartet, der zweite Teil von Benjamin Flaos « Wasserzeitalter » ist da!

Und zur Feier des Tages wird Benjamin uns am Samstag, den 20.09. einen Großteil des Nachmittags besuchen, um mit uns zu diskutieren und zu signieren.

Italiano :

Stiamo aspettando con impazienza la seconda parte dell’Età dell’acqua di Benjamin Flao!

E per festeggiare, Benjamin verrà a trovarci per buona parte del pomeriggio di sabato 20/09 per una chiacchierata e una sessione di autografi.

Espanol :

¡Esperamos con impaciencia la segunda parte de La Edad del Agua de Benjamin Flao!

Y para celebrarlo, Benjamin nos visitará durante buena parte de la tarde del sábado 20/09 para charlar y firmar ejemplares.

