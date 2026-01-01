Rencontre avec Benjamin Lacombe, Stan Manoukian, Isabella Mazzanti, Marco Mazzoni Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Benjamin Lacombe, Stan Manoukian, Isabella Mazzanti, Marco Mazzoni

Nous avons le plaisir d’accueillir Benjamin Lacombe, Stan Manoukian, Isabella Mazzanti et Marco Mazzoni pour une rencontre exceptionnelle autour de leurs œuvres publiées par le label Papillon Noir de Gallimard.

Infos pratiques

́ à partir de 14h au rayon BD

́ ́ 50 tickets par auteur/illustrateur

́ l’achat d’un exemplaire du label Papillon Noir est obligatoire pour accéder à la séance de dédicaces.

Livres concernés

Benjamin LACOMBE

Stan MANOUKIAN

Marco MAZZONI ̀ (tome 1 et 2)

Isabella MAZZANTI

Cette rencontre se fera sur inscription, comme à notre habitude. Profitez de ce moment unique pour échanger avec vos auteurs et illustrateurs favoris et repartir avec une dédicace exclusive !

