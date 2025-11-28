Rencontre avec Benjamin Le Dudal L’Abri des Temps Moncontour

Rencontre avec Benjamin Le Dudal

L’Abri des Temps 17 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Rencontre-dédicace avec Benjamin Le Dudal pour parler de son livre Le Trésor le l’île Rodrigues.

Un récit d’aventure sur les pas d’un arrière grand-père maniant le pendule façon Tryphon Tournesol, à la recherche du trésor légendaire du pirate Olivier Levasseur, dit La Buse …

Mais quelle aventure est-elle encore possible sans une certaine passion de la rêverie ? .

L’Abri des Temps 17 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 35 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Benjamin Le Dudal Moncontour a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor