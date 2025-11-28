Rencontre avec Benjamin Le Dudal L’Abri des Temps Moncontour
Rencontre avec Benjamin Le Dudal L’Abri des Temps Moncontour vendredi 28 novembre 2025.
Rencontre avec Benjamin Le Dudal
L’Abri des Temps 17 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Rencontre-dédicace avec Benjamin Le Dudal pour parler de son livre Le Trésor le l’île Rodrigues.
Un récit d’aventure sur les pas d’un arrière grand-père maniant le pendule façon Tryphon Tournesol, à la recherche du trésor légendaire du pirate Olivier Levasseur, dit La Buse …
Mais quelle aventure est-elle encore possible sans une certaine passion de la rêverie ? .
L’Abri des Temps 17 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 35 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec Benjamin Le Dudal Moncontour a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor