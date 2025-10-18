Rencontre avec Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architexte de la Basilique Sainte-Thérèse Lisieux

Rencontre avec Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architexte de la Basilique Sainte-Thérèse Lisieux samedi 18 octobre 2025.

Rencontre avec Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architexte de la Basilique Sainte-Thérèse

Place de la République Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18

La médiathèque de Lisieux a le plaisir d’accueillir Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architecte de la Basilique Sainte-Thérèse.

La médiathèque de Lisieux a le plaisir d’accueillir Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architecte de la Basilique Sainte-Thérèse. Il viendra partager avec le public l’histoire passionnante de son grand-père et du chantier de la Basilique, monument emblématique de la ville.

Une rencontre inédite pour plonger dans les coulisses de cette œuvre architecturale majeure du XXe siècle. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans l’auditorium de la médiathèque, entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00

English : Rencontre avec Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architexte de la Basilique Sainte-Thérèse

The Lisieux media library is delighted to welcome Benoît Cordonnier, grandson of the architect of the Basilique Sainte-Thérèse.

German : Rencontre avec Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architexte de la Basilique Sainte-Thérèse

Die Mediathek in Lisieux freut sich, Benoît Cordonnier, den Enkel des Architekten der Basilika Sainte-Thérèse, begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La mediateca di Lisieux è lieta di accogliere Benoît Cordonnier, nipote dell’architetto della Basilica di Sainte-Thérèse.

Espanol :

La mediateca de Lisieux se complace en recibir a Benoît Cordonnier, nieto del arquitecto de la basílica Sainte-Thérèse.

L’événement Rencontre avec Benoît Cordonnier, petit-fils de l’architexte de la Basilique Sainte-Thérèse Lisieux a été mis à jour le 2025-08-20 par Calvados Attractivité