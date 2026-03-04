Rencontre avec Benoît Philippon, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre avec Benoît Philippon Vendredi 27 mars, 18h00 Station Ausone Gironde

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/ZBiHr

“Avant de mourir, Monsieur Monsieur, star du rock, émet le souhait que ses cendres soient répandues au nord de l’Islande lors d’une aurore boréale. Son excentrique famille se retrouve donc pour une croisière funéraire et découvre que le défunt a échafaudé un jeu de piste dont l’issue est son héritage. De remontrances en franches confrontations, ses membres mettent au jour les traumatismes enfouis.” ©Electre2026

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]

Venez rencontrer Benoît Philippon à l’occasion de la sortie de son livre « L’étrange odyssée de la famille Monsieur » aux éditions Albin Michel.