Rencontre avec Bérénice Pichat Square Monseigneur Roull Brest

Début : 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07 19:00:00

2025-08-07

« La petite bonne » prix des libraires 2025

Dans ce huis clos situé dans la France de l’après- Première Guerre mondiale, Bérénice Pichat explore la relation complexe entre une jeune domestique et son maître, un ancien pianiste marqué par la guerre. L’autrice nous plonge dans une atmosphère tendue et délicate, révélant les liens inattendus entre ces deux êtres que tout oppose. Bérénice Pichat est autrice et enseignante. La petite bonne est son troisième roman, après une trilogie historique acclamée.

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne

