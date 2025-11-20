Rencontre avec Blandine Giambiasi Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély
Librairie Jeux de Pages 20 rue Gambetta Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 20:30:00
2025-11-20
Un évènement inhabituel à la librairie, le jeudi 20 novembre.
Librairie Jeux de Pages 20 rue Gambetta Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr
English :
An unusual event at the bookshop on Thursday 20 November.
German :
Eine ungewöhnliche Veranstaltung in der Buchhandlung am Donnerstag, den 20. November.
Italiano :
Un evento insolito in libreria giovedì 20 novembre.
Espanol :
Un acontecimiento insólito en la librería el jueves 20 de noviembre.
