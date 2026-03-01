Rencontre avec Camille Bordenet Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Camille Bordenet

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre du festival F(r)iction du réel, organisé par le Théâtre les Aires, nous recevons la journaliste au Monde et autrice Camille Bordenet pour son premier roman Sous leurs pas, les années paru aux éditions Robert Laffont en août 2025.

.

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the F(r)iction du réel festival, organized by Théâtre les Aires, we welcome Le Monde journalist and author Camille Bordenet for her first novel Sous leurs pas, les années, published by Robert Laffont in August 2025.

L’événement Rencontre avec Camille Bordenet Die a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Pays Diois