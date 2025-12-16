Rencontre avec Camille Corcéjoli Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la LoireAuteur, enseignant et chercheur en sciences sociales, Camille Corcéjoli écrit et interprète sur scène des récits questionnant l’intime pour parler de féminisme, de genre et de sexualité. Transatlantique est son premier roman et relate le voyage à travers les États-Unis d’Alex en transition de genre. Un récit où l’humour et l’inattendu défient la réalité de la violence transphobe.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/