Rencontre avec Camille Moreau Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

À travers une étude de cas du roman Emmanuelle d’Emmanuelle Arsan, Camille Moreau propose d’interroger la notion de chef-d’œuvre, dans le cadre précis de la littérature érotique. Qu’est-ce qui fait qu’un roman érotique survit au passage du temps ? Quelles sont les œuvres qui méritent d’être conservées, au sein d’une bibliothèque par exemple ? Peut-on seulement parler de chef-d’œuvre quand la notion même d’érotisme est fondée sur la subjectivité ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de cette soirée.

Camille Moreau est docteure en philosophie et a publié en 2024 Emmanuelle Arsan, biographie d’un pseudonyme aux éditions La Musardine.

Rencontre avec Camille Moreau autour de l’œuvre d’Emmanuelle Arsan

Le samedi 06 décembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T18:00:00+02:00_2025-12-06T19:30:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo