Rencontre avec Cap l’Oc Saint-Affrique

Rencontre avec Cap l’Oc Saint-Affrique vendredi 26 septembre 2025.

Rencontre avec Cap l’Oc

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Venez à la médiathèque partager un moment d’hommage et de convivialité avec Cap l’Oc, à l’occasion de la réédition de l’œuvre d’Yves Rouquette Lo cant dels milenaris, suivi de Dieusses primiès.

Rencontre avec Cap l’Oc à l’occasion de la réédition du livre de Yves Rouquette: .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

English :

Come to the media library to share a moment of tribute and conviviality with Cap l?Oc, on the occasion of the reissue of Yves Rouquette?s Lo cant dels milenaris, followed by Dieusses primiès. »

German :

Kommen Sie in die Mediathek und genießen Sie einen Moment der Hommage und Geselligkeit mit Cap l’Oc anlässlich der Neuauflage von Yves Rouquettes Lo cant dels milenaris, gefolgt von Dieusses primiès

Italiano :

Venite in mediateca per condividere un momento di omaggio e di convivialità con Cap l’Oc, in occasione della ripubblicazione de Lo cant dels milenaris di Yves Rouquette, seguito da Dieusses primeès

Espanol :

Venga a la mediateca para compartir un momento de homenaje y convivencia con Cap l’Oc, con motivo de la reedición de Lo cant dels milenaris de Yves Rouquette, seguida de Dieusses primiès

L’événement Rencontre avec Cap l’Oc Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)