Rencontre avec Cap l’Oc Saint-Affrique

Rencontre avec Cap l’Oc Saint-Affrique vendredi 17 octobre 2025.

Rencontre avec Cap l’Oc

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Rencontre exceptionnelle avec Cap l’Oc à l’occasion de la réédition du chef-d’œuvre d’Yves Rouquette, Lo cant dels milenaris suivi de Dieusses primiès.

Rencontre avec Cap l’Oc à l’occasion de la réédition du livre de Yves Rouquette

Lo cant dels milenaris seguit de Dieusses primiès .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

English :

Exceptional meeting with Cap l?Oc on the occasion of the reissue of Yves Rouquette?s masterpiece Lo cant dels milenaris followed by Dieusses primiès.

German :

Ein außergewöhnliches Treffen mit Cap l’Oc anlässlich der Neuauflage von Yves Rouquettes Meisterwerk Lo cant dels milenaris, gefolgt von Dieusses primiès.

Italiano :

Un’intervista speciale con Cap l’Oc in occasione della riedizione del capolavoro di Yves Rouquette, Lo cant dels milenaris, seguito da Dieusses primeès.

Espanol :

Una entrevista especial con Cap l’Oc con motivo de la reedición de la obra maestra de Yves Rouquette, Lo cant dels milenaris, seguida de Dieusses primiès.

L’événement Rencontre avec Cap l’Oc Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)