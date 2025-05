Rencontre avec Carmen Bonenfant et Yvon Lechevestrier – Bibliothèque municipale Dinan, 24 mai 2025 10:30, Dinan.

Côtes-d’Armor

Rencontre avec Carmen Bonenfant et Yvon Lechevestrier Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Rencontre avec Carmen Bonenfant et Yvon Lechevestrier dans le cadre de la parution de leur ouvrage Les gâs d’ici chez les ch’tis (éditions Ar collection).

Dans les années 1950, de Plumaugat, Lanrelas, Eréac, Saint-Méen-le-Grand, Mauron…, des jeunes partaient arracher les betteraves et travailler dans les usines sucrières du Nord de la France.

Lors de cette rencontre, Carmen Bonenfant et Yvon Lechevestrier nous proposent de partir sur les traces de ces migrants d’alors et d’évoquer le pan de cette histoire locale.

En présence de Guy Jouan qui viendra nous faire part de son témoignage. .

